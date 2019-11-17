Литва, Норвегия и Россия обменялись шпионами

В пятницу, 15 ноября, Россия, Норвегия и Литва провели обмен лицами, осужденными за шпионаж.

Об этом со ссылкой на LRT передает «Новое время».

Обмен состоялся на российско-литовской границе. В рамках операции двое россиян, осужденных за шпионаж в Литве, были переданы России. Российские власти передали двух литовцев и одного гражданина Норвегии.

– Два гражданина Литвы, Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, вернулись в Литву и в настоящее время едут к своим семьям, — заявил журналистам советник президента Йонас Жукас.

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что обмен состоялся в пятницу в полдень.

По его словам, Фроде Берг, норвежский гражданин, отбывающий 14-летний срок наказания в России за шпионаж, также участвовал в обмене. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Фроде Берг был передан норвежским властям в Литве.

Фроде Берг Николай Филипченко

Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.