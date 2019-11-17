«Нахрена нужен тогда такой союз», – Лукашенко негативно высказался об экономическом альянсе с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год «подсовывают новые условия».

Об этом Лукашенко заявил в комментарии журналистам после голосования в день парламентских выборов в Беларуси.

По словам Лукашенко, Беларусь не будет подписывать никакие дорожные карты, если в них не будут включены ее принципиальные позиции. При этом, он отметил, что дефицит в торговле с РФ у Беларуси оставляет 9 миллиардов долларов ежегодно.

– Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - заявил Лукашенко.

– Извините, нахрена нужен тогда такой союз, - добавил президент.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь не создает с РФ военный альянс.

– Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада – ред.). Никогда этого не будет, - заявил он, обращаясь к польскому журналисту с просьбой «не писать непроверенную информацию».

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигаться на следующих президентских выборах, которые запланированы в 2020 году.