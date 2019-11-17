Самое ценное сокровище: Президент Зеленский поздравил молодежь и хочет, чтобы она видела свое будущее в Украине

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую молодежь с Днем студента.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

«Молодежь - это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства. И для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине», - написал Зеленский.

Глава государства отметил, что «в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом уголке планеты, но для молодого поколения украинцев это было бы слишком просто».

«Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам», - подчеркнул президент.



Напомним, восемь учеников николаевских школ будут получать стипендию Президента Украины. Их наградили за достижения на Всеукраинских ученических олимпиадах и в Малой академии наук Украины.