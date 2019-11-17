После провала парламентской реформы в Тбилиси началась оппозиционная акция протеста – на улицы вышли тысячи людей

Фото: sputnik-georgia.ru Тысячи человек 17 ноября вышли на улицы возле парламента Грузии в Тбилиси после того, как парламент не смог принять избирательную реформу.

Об этом сообщает «Грузия.Online».

Протестная акция под названием «Все минус один – Бидзина должен уйти» началась в Тбилиси с национального гимна. Ее проводят более 20 политических сил.

Лидеры и сторонников двух крупнейших оппозиционных партий страны – «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», основанной их бывшими единомышленниками, пришли на митинг по отдельности.

Сторонники ЕНД, многие из которых приехали на митинг из регионов, провели сбор в Пушкинском сквере. Оттуда они колонной направились к парламенту. Участники шествия несли большой баннер с надписью «Меняй».

«Европейская Грузия» провела шествие от площади Первой Республики.

Спикеры митинга уже заняли сцену. В ближайшее время к собравшимся начнут обращаться политики. Ожидается, что они в очередной раз озвучат свой антикризисный план, согласование которого продолжалось в течение трех дней.

Основным требованием участников митинга является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Тем временем, во дворе парламента Грузии в Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции. Часть полицейских сидит в желтых автобусах, стоящих во дворе законодательного органа. Как заявляют в пресс-службе МВД, правоохранительные органы мобилизованы в целях обеспечения безопасности каждого гражданина и правопорядка.

Как известно, из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь. Ранее они уже предъявили властям следующие требования: назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе; формирования временного, технического правительства; реорганизации Центральной избирательной комиссии.

Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером парламент Грузии провалил 14 ноября. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.