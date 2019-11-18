Минэкономики уволило 47 госслужащих – руководители предприятия и топ-чиновники

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

«На сегодня, министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной. Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы», – сообщил Милованов.

Также министр отметил, что все предприятия, на которых были уволены руководители, продолжают работать в штатном режиме. Он также пообещал обнародовать детали о предприятиях и позициях, на которых произошли изменения, позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников.