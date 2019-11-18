В Грузии протестующие установили круглосуточное дежурство возле Парламента, заблокировав все входы

В воскресенье, 17 ноября, участники масштабной акции протеста против провала избирательной реформы заблокировали все три входа в здание парламента Грузии.

Об этом сообщают Новости-Грузия.

У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки.

Как сообщает Грузия Online, протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов Грузинской мечты, ответственных за провал голосования за пропорциональную избирательную систему.

Они обещают пикетировать парламент до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, а также не исключают блокирование других государственных структур.

– Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзины Иванишвили войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы, — заявил один из участников акции.

Список требований, которые озвучили организаторы акции, остался прежним:

1. Досрочные парламентские выборы

2. Отставка правительства и проведение выборов в парламент при временном правительстве

3. Освобождение всех задержанных на июньских акциях

– Руставели будет перекрыт. Мы не собираемся расходиться, мы будем пикетировать и объявляем неповиновение, - заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

В понедельник, 18 ноября, митинг продолжится в 19:00 по Тбилисскому времени (17:00 по Киеву).

Напомним, 17 ноября в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента после того, как парламент провалил принятие избирательной реформы.

14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.