В российской Элисте снова прошла акция протеста против мэра – бывшего главаря боевиков «ДНР»

Дмитрий Трапезников В столице Калмыкии Элисте прошел митинг за отставку главы администрации Дмитрия Трапезникова, который ранее был одним из главарей террористической «ДНР».

На митинг вышли около двух тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

По словам организаторов, несмотря на согласованный с властями митинг, до начала полиция не позволяла разворачивать транспаранты.

Кроме отставки Трапезникова, митингующие требовали вернуть прямые выборы мэра города.

Напомним, в конце сентября этого года в столице Калмыкии Элисте депутаты городского собрания избрали бывшего главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова новым главой администрации. Кандидатуру Трапезникова как «антикризисного менеджера» предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

В связи с этим в городе прошли акции протеста. Протестующие обратились к Трапезникову на украинском языке, заявив, что он уничтожал украинский язык на Донбассе, а теперь приехал уничтожать калмыцкий.

Стоит отметить, что в 2018 году после убийства главаря в «ДНР» Александра Захарченко Трапезников две недели исполнял его обязанности.