Министр Милованов заверил, что перечень госимущества на приватизацию будет составлен по четким критериям

Тимофей Милованов Министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, а определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Об этом он сказал в интервью «Прямому».

– Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность, - сказал Милованов.

Однако, по его словам, определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

– Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим…У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности, - сказал Милованов.

Также, заявил министр, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП «ProZorro».

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине на протяжении пяти лет планируют закрыть более тысячи убыточных госкомпаний.

После президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

К слову, Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации из-за стратегического значения для экономики и безопасности Украины.

Также ранее премьер Алексей Гончарук допустил возможность частичной приватизации «Укрпочты».