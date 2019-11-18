Депутат Беленюк записал видео, как нардепам отбиваться от Ляшко: «Бросайте прогибом»

Депутат от «Слуги народа», чемпион мира и призер Олимпиады по греко-римской борьбе Жан Беленюк записал видеопособие для своих коллег-нардепов, как защититься от нападения.

Видео Беленюк опубликовал на своей странице в Facebook.

«Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически осуществляются нападения!» - подписал видео Беленюк.

Вероятнее всего, он так отреагировал на нападение экс-нардепа Олега Ляшко на депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса – главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Спарринг-партнер на видео нападает на Беленюка со словами «Ах ты ж скотыняка», а борец отрабатывает противодействие «захвату за рубашку» и атаке спереди.

- Если вас начинают брать за рубашку (проводит прием) – делайте подворот. А когда вас атакуют спереди – бросайте прогибом, - говорит Беленюк.

Напомним, ранее Ляшко сообщили о подозрении в избиении экс-представителя Зеленского в Кабмине, нардепа Геруса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.