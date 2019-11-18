Николаевскую «Зорю» не планируют отдавать под приватизацию, – «Укроборонпром»

Государственный концерн «Укроборонпром» не планирует включать николаевский завод «Зоря-Машпроект» в список объектов на приватизацию.

Об этом говорится в ответе «Укроборонпрома», который опубликовал николаевский экс-народный депутат Артем Ильюк на своей странице в Facebook.

«Государственный концерн «Укроборонпром» не подавал и не планирует подавать в Фонд государственного имущества Украины предложения по включению «Зори-Машпроект» в список объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации», - говорится в ответе «Укроборонпрома».

Напомним, что Верховная Рада Украины 2 октября отменила закон с перечнем объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Отмененный 2 октября закон 847-XIV, запрещал приватизировать ряд гособъектов и был принят еще 7 июля 1999 года.

В отмененный перечень объектов, не подлежащих приватизации, входили заводы «Зоря» и «Машпроект» (они были указаны как отдельные предприятия) и Николаевский судостроительный завод (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Ранее новым директором николаевской «Зори» выбрали менеджера бельгийской компании Дениса Гордиенко.

Напомним, ранее Николаевский бронетанковый завод внесли в список стратегических объектов и защитили от претензий российского банка.