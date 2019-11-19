«Перед первой леди не закрываются двери чиновников», - Елена Зеленская хочет стать посредником между людьми и властью

Супруга президента Украины Елена Зеленская определила, что будет использовать свой статус первой леди страны, чтобы привлечь внимание людей к важным социальным вопросам.
Об этом она рассказала в интервью журналу «Vogue.ua».
Напомним, что еще ранее Зеленская заявляла, что будет заниматься вопросами здоровья детей и культурной дипломатией.
- Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия.
- У супруги Президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу Президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу, - заявила Зеленская.
Себя она называет непубличным человеком, «но новые реалии диктуют свои правила».
- Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них – возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду, - говорит Елена Зеленская.
Также она отмечает, что часть времени выделяет для работы над сценариями «Квартала» – как делала последние 15 лет. Института первой леди в Украине (в отличие, например, от Соединенных Штатов или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена Президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы. На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает:
- Жизнь – нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили – я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. (Смеется.) Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо, - отметила первая леди Украины.