Парламент Беларуси составят только из провластных кандидатов – в ОБСЕ не признали выборы

Фундаментальные свободы были отвергнуты на внеочередных парламентских выборах в Беларуси, по итогам которых не победил ни один оппозиционер.

Об этом заявляют международные наблюдатели ОБСЕ, сообщает «Радио Свобода».

«Препятствия в регистрации политических партий, ограниченное количество мест для массовых мероприятий и плата за их проведение, а также уголовная ответственность за клевету» бросила тень на выборы, заявили в наблюдательной миссии ОБСЕ 18 ноября.

- Эти выборы продемонстрировали общее неуважение к демократическим обязательствам, - сказала Маргарет Седерфельд, руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ. – В стране, где власть и независимость парламента лимитированные, а основные свободы ограничены как для избирателей, так и для кандидатов, парламентские выборы рискуют стать формальностью.

17 ноября около 7 миллионов граждан Беларуси, имеющих право голоса, избирали 110 депутатов нижней палаты парламента страны. На депутатские мандаты претендовали около 500 кандидатов. Явка на выборах, по данным ЦИК Беларуси, превысила 77%.

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избранны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения «Белая Русь». Все они поддерживают политику власти. На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.

Активисты Белорусского Хельсинкского комитета и центра «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» заявили о принуждении, шантаже и манипуляции во время досрочного голосования на выборах. Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году.