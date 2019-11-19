Гройсман и Парубий вступились за Ляшко из-за подозрения в избиении нардепа Геруса

Бывшие премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заступились за экс-нардепа Олега Ляшко, который напал на народного депутата от «Слуги народа» Геруса.

Об этом они сообщили в Facebook.

Как известно, Олег Ляшко 6 ноября напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении лидеру «Радикальной партии» Ляшко за нападение на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

«Сам не раз горячее дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор», – написал бывший премьер-министр.

Подобные слова поддержки высказал в соцсети и экс-глава ВРУ Парубий и назвал это «зачисткой политического поля»

«Власть, накануне законодательного внедрения так называемой «формулы Штайнмайера», зачищает политическое поле. Правящий режим пытается запугиванием, бросанием на волю, арестами, нейтрализовать всех политиков, которые способны противостоять позорной капитуляции. Но эта власть хорошо запомнить - миллионы украинцев ей зачистить не удастся», – написал Парубий.

Отметим, что ранее Парубий также участвовал в потасовке с Ляшко.

Напомним, что депутат Беленюк записал видео, как нардепам отбиваться от Ляшко и посветовал «бросать прогибом».