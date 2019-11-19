Президент Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности в обмен на голосование в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко предлагала назначить на «сладкие» должности ее людей в обмен на поддержку ее фракцией законодательных инициатив «Слуги народа», а после отказа ушла в оппозицию.

Об этом в Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«Вчера посмотрел «Свободу слова» на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции». Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», – написал Зеленский.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщал, что Тимошенко предалагала своих ставленников на должности в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним, что парламентская фракция партии «Батьківщина» после принятия Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении заявила о переходе в оппозицию.