ВАКС по жалобе на бездеятельность детективов обязал НАБУ открыть производство на главу СБУ Баканова

Иван Баканов Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство относительно главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по заявлению о возможных преступлениях.

Об этом свидетельствует соответствующее определение ВАКС.

Согласно документу, заявитель (имя в определении не указано, – ПН) 23 октября подал в НАБУ заявление, что в действиях исполняющего обязанности председателя СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ (до 7 ноября эту должность занимал Богдан Тиводар, - ПН) есть состав уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса

В частности заявитель считает, что руководители спецслужбы совершили преступления по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), части 2 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), части 3 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), части 2 статьи 256 («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), части 1 статьи 396 («Сокрытие преступления»), части 3 статьи 382 («Невыполнение судебного решения»), части 1 статьи 111 («Госизмена»), статьи 170 («Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций»), части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») части 5 статьи 27 («Виды соучастников»).

Еще он указывал о причиненном ему материальном ущербе в размере 4 миллионов гривен и морального на 200 тысяч гривен.

В Главном подразделении детективов НАБУ после рассмотрения этого заявления пришли к выводу, что в нем нет конкретных фактов о коррупционных преступлениях, которые расследуют детективы ведомства. Об этом уведомили заявителя и его обращение далее перенаправили в соответствии с компетенцией в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Киеве.

Представитель НАБУ считает, что бездействие со стороны должностных лиц бюро в этом случае отсутствует.

В итоге следственный судья ВАКС Дмитрий Воронько частично удовлетворил жалобу заявителя, обязав НАБУ внести сведения по его заявлению от 23 октября в Единый реестр досудебных расследований.