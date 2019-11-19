В Нафтогазе назвали фейком новости россгосСМИ о том, что в ЕС рекомендуют Украине покупать газ у РФ по фиксированной цене

В НАК «Нафтогаз Украины» опровергли информацию от российских государственных изданий о том, что в Евросоюзе предлагают Украине заключить газовый контракт с Россией по фиксированной цене.

Об этом написали на Facebook-странице «Нафтогаз Украины».

В ведомстве сообщили, что Еврокомиссия на самом деле рекомендовала Украине заключить долгосрочный контракт с Россией на поставку значительного объема газа с новыми украинскими операторами ГТС по европейским правилам.

«Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда», - пояснили в «Нафтогазе».

Тем временем, новость от государственного российского издания ТАСС, в которой журналисты, ссылаясь на некий источник в Трехсторонней переговорной группе, сообщают, что Украине зафиксировали цену и объем газа в контракте, является фейком.

«А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», - сказано в сообщении.

Также в «Нафтогазе» предупредили возможную неправдивую информацию, отметив, что в Еврокомиссии не поддерживают попытку Газпрома избежать выполнения решения арбитражного суда в Стокгольме.

«Предупреждая следующие откровения источников ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление Газпрома с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Стокгольме», - добавили в сообщении.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.