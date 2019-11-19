В посольстве США поздравили Зеленского с достижениями по Донбассу и заверили, что американцы на стороне Украины в борьбе с агрессией РФ

Вильям Тейлор Временно поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор поздравил Президента Владимира Зеленского с успешными достижениями относительно конфликта на Донбассе, призвал не верить российской дезинформации относительно команды Зеленского, а также заверил в поддержке США Украины.

Соответствующее заявление Тейлора опубликовано на сайте посольства Соединенных штатов Америки в Украине.

«Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира», – заявил Тейлор.

Отдельно он подчеркнул, что Россия пытается разделить Украину и призывает на верить российской дезинформации.

«В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру», – отметил временно поверенный в делах США в Украине.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 2 ноября, что он готов принять у себя Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.