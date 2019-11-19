Поддержка и инвестиции: Президент Зеленский и премьер Чехии Бабиш провели совместную пресс-конференцию для СМИ

Во вторник, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, который находится в Украине с официальным визитом, провели встречу, по итогам которой дали совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает Офис Президента.

Мероприятие проходило в Мариинском дворце в Киеве. Перед его началом Премьер-министр Чешской Республики сделал запись в Книге почетных гостей.

В ходе выступления перед СМИ были затронуты вопросы российской агрессии на Донбассе, предстоящая встреча в нормандском формате и вопросы инвестирования.

Сам Владимир Зеленский накануне встречи сообщил, что верит в увеличение чешских инвестиций в Украину.

«Мощный состав представителей чешских деловых кругов, сопровождающих Премьера Бабиша, свидетельствует, что наши шаги по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес. Верю: Украинский-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю», – написал президент Украины в своем Telegram-аккаунте.

14:24 Андрей Бабиш заявил, что Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма.

По его словам, он приехал в Украину с посланием о неустанной поддержке суверенитета и целостности страны.

– Я приехал с четким посланием о постоянной и неустанной поддержке украинского суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах, - сказал Бабич.

Ранее на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком Бабиш заявил, что в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

– Мы не видим другой возможности развития событий, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем. Мы ценим шаги Украины на пути к встрече в нормандском формате. Надеемся, что встреча завершится конкретными результатами. Чехия осуждает незаконную аннексию Крыма, - сказал чешский премьер-министр.

14:15 По словам Владимира Зеленского, от встречи в нормандском формате он ожидает «реальных результатов». Также он добавил, что рассчитывает, что встреча поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

Он обещал, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе. И отметил, что вопрос войны в Донбассе должен быть решен только дипломатическим путем.

– Надо договариваться, я говорю о каких-то понятных сроках, о возвращении, деоккупации Донбасса в пределах четких сроков. Я буду поднимать этот вопрос, – сказал он.

Президент заявил, что разблокирование «нормандского формата» уже является успехом.

– Мы ожидаем и очень серьезно готовимся к ней (встрече - ПН).

13:55 Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой.