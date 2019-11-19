«Ждем на корпоративах. Можно со своим пианино»: Тимошенко ответила на заявление Зеленского

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко пригрозила Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на его заявление о том, что она предлагала своих людей на высокие должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, Зеленский заявил, что лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко предлагала назначить на «сладкие» должности ее людей в обмен на поддержку ее фракцией законодательных инициатив «Слуги народа», а после отказа ушла в оппозицию.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... К слову, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино :)» – написала она.

Напомним, что экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщал, что Тимошенко предалагала своих ставленников на должности в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним, что парламентская фракция партии «Батьківщина» после принятия Верховной Радой закона о рынке земли в первом чтении заявила о переходе в оппозицию.