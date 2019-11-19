Глава николаевской СБУ представил нового начальника Очаковского отделения ведомства

Фото: Facebook/Павел Казарьян Во вторник, 19 ноября, глава УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак представил нового руководителя Очаковского отделения ведомства Дмитрия Яремчука.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СБУ.

По словам собеседника издания, представление происходило в Очакове, на него пригласили представителей местной власти, депутатов и руководителей ряда общественных организаций.

Дмитрий Яремчук в свое время был сотрудником спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (отдел «К») николаевской СБУ. В 2014 году перешел в военную контрразведку при УСБУ в Николаевской области.

Стоит отметить, что предыдущий начальник Очаковского отделения УСБУ Андрей Семерня оказался в числе тех, кто был выведен в распоряжение приказом главы СБУ Иваном Бакановым. Как известно, всего в распоряжение были выведены семь сотрудников, среди которых заместитель руководителя ведомства Петр Майданюк и и.о. начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (отдел «К») Константин Бурченко.