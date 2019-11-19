«Предложили помочь в работе на государство»: Член Николаевского исполкома Крейнин стал замом Дубилета

Член Николаевского исполкома киевлянин Дмитрий Крейнин стал заместителем Министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета.

Соответствующую информацию он подтвердил в комментарии NikLife.

В пятницу, 15 ноября, за данную кандидатуру проголосовали на заседании Кабмина. По словам Крейнина, на должность своего заместителя его пригласил лично Дубилет.

— В пятницу на заседании Кабинета Министров проголосовали за утверждение меня в должности. Однако, распоряжение еще не было вывешено на сайт. Мне предложил Дмитрий Дубилет помочь ему в работе над государством, улучшением жизни в государстве, диджитализации, юридическом сопровождении, – сказал Крейнин.

Предварительно Дмитрий прошел собеседование: «У меня было собеседование у всех».

В связи с новыми обязанностями он бы хотел сложить полномочия члена Николаевского исполкома, которых ранее его хотел лишить мэр города Александр Сенкевич.

— Я бы с радостью сложил полномочия члена Николаевского исполкома. Но для этого мне нужно приехать в Николаев и написать заявление. А на это у меня физически нет времени, – объяснил он.

При этом, прежде всего Крейнин ставит для себя задачи упростить бюрократические тяжбы с документацией украинских граждан.

— Я буду стремиться к упрощению бреда, который существует в отношениях между государством и гражданином. Например, переходу в электронный оборот, чтобы люди не платили деньги за непонятные документы для непонятных для непонятного употребления. Это обыкновенные вещи, которые видят все люди неправильными, – поделился госслужащий.

Будучи кандидатом на должность заместителя Дубилета, Крейнин подал электронную декларацию. В ней из недвижимого имущества он указал две квартиры в Киеве и три в Днепре, три парковочных места и нежилое помещение в Днепре, а также офис там же. Также он задекларировал автомобиль Range Rover, 50 тысяч долларов наличными, 1,9 миллиона гривен на банковском счету и 565 тысяч 800 гривен в качестве криптовалюты Этериум, 6 миллионов 864 тысячи 175 гривен в Биткоинах.

Стоит отметить, что ранее Крейнин называл Дубилета своим извечным соперником по теннису.

Дмитрий Крейнин известен тем, что часто критиковал мэра Николаева Александра Сенкевича, а также фактически не появлялся на заседаниях исполкома. При этом, последнее он объяснил тем, что не может работать «с умственно отсталым человеком» (мэром Александром Сенкевичем, - ПН), который ищет в каждой ситуации возможность украсть.

Напомним, Крейнин подал декларацию кандидата на должность заместителя Министра Дубилета.