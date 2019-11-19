Лидеры «Майдана» не пришли на слушание дела, где их должны были допросить в качестве свидетелей убийств протестующих

На допрос в Святошинский районный суд в Киеве по делу в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не пришли свидетели стороны защиты: бывший спикер парламента Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат от партии «Батькивщина» Валентин Наливайченко.

Об этом сообщает УНН.

Во вторник, 19 ноября был запланирован допрос бывшего спикера парламента Андрея Парубия, но он не пришел. Однако согласуется возможность прибытия Парубия на другое судебное заседание.

Также сегодня не явился на допрос мэр Киева Виталий Кличко. Его адвокат направил в суд сообщение, что Кличко не может прибыть на допрос 19 ноября и 21 ноября из-за командировки в Республику Хорватия. Поэтому судья отметил, что суд будет связываться с ним, чтобы определять удобное для него время.

Кроме того, не прибыл в суд и депутат «Батькивщины» Валентин Наливайченко. Никаких ходатайств или уведомлений суд от него не получил.

В то же время, «Радио «Свобода» сообщает, что, по мнению председательствующего судьи по делу «беркутовцев» Сергей Дячук во время заседании 19 ноября рассказал о том, сколько времени, по его мнению, еще нужно, чтобы завершить рассмотрение этого дела.

Как информирует «Радио «Свобода», по словам председательствующего судьи Сергею Дячуку, на сегодня суд находится на стадии допроса свидетелей защиты, после этого должны завершить исследования документов, допросить свидетелей обвинения - и можно будет переходить на стадию дебатов. Как прогнозирует судья, это, вероятно, состоится весной следующего года.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что управление спецрасследований ГПУ пять лет расследовало дела, которые слабо связаны с событиями на Майдане.

Как известно, 21 октября 2019 года в Генеральной прокуратуре был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. Дела Майдана передадут из ГПУ на расследование в ГБР – в ведомстве создадут отдельное подразделение.

24 октября экс-начальник управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

После этого Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

Несколько позже заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверял, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

Также напомним, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов 5 ноября заявил, что Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана. ГБР по этому заявлению Портнова открыло уголовное производство.