Президент Зеленский приедет в Очаков встречать корабли, которые Россия отдала Украине

В среду, 20 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский приедет в город Очаков, чтобы встретить украинские корабли, которые накануне отдала Российская Федерация.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Офисе Президента.

Как известно, 18 ноября Российская Федерация передала Украине захваченные ею год назад в Керченском проливе украинские корабли: малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

По словам собеседника издания, изначально они должны были отбуксированы в Одессу, но потом было принято решение сначала доставить их в Очаков, чтобы специалисты осмотрели корабли на наличие повреждений, чтобы в случае необходимости ремонта сразу отправить их на «Николаевский судостроительный завод».

Вместе с Владимиром Зеленским корабли будет встречать командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко.

Также в Очакове Владимир Зеленский посетит 73-й морской центр специальных операций.

Стоит отметить, что на данный момент буксиры, которые тянут корабли – аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака», находятся в районе западного берега Крыма.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей. Тем временем, из Керченского порта им навстречу выдвинулись захваченные украинские корабли – два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в сопровождении ФСБ РФ.