Премьер-министр Украины намерен сменить руководство служб автомобильных дорог во всех областях

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил задачу новому руководителю «Укравтодора» Александру Кубракову полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях.
Об этом сообщается на Facebook-странице Гончарука.
Новому главе «Укравтодора» поставили такие первоочередные задачи на должности:
«1. Объявить международный тендер на достройку запорожского моста.
2. Большое строительство – в следующем году люди должны увидеть, что дороги – это один из приоритетов нашей команды.
3. Борьба с коррупцией: полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство «Автомобильных дорог Украины»; создать прозрачные процедуры закупок.
4. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.
5. Привлекать инвестиции и усиливать работу с международными финансовыми организациями», - заявил Гончарук.
Напомним, что 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией.