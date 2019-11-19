Премьер-министр Украины намерен сменить руководство служб автомобильных дорог во всех областях

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поставил задачу новому руководителю «Укравтодора» Александру Кубракову полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях.

Об этом сообщается на Facebook-странице Гончарука.

Новому главе «Укравтодора» поставили такие первоочередные задачи на должности:

«1. Объявить международный тендер на достройку запорожского моста.

2. Большое строительство – в следующем году люди должны увидеть, что дороги – это один из приоритетов нашей команды.

3. Борьба с коррупцией: полностью обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство «Автомобильных дорог Украины»; создать прозрачные процедуры закупок.

4. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

5. Привлекать инвестиции и усиливать работу с международными финансовыми организациями», - заявил Гончарук.