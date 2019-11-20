Визит президента Зеленского на Николаевщину: Приход кораблей в Очаков ожидается к 15:00

В среду, 20 ноября, в Николаевскую область ожидается визит президента Владимира Зеленского. Глава государства намерен встретить украинские корабли, которые Россия вернула Украине: малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

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09:56 По информации главного редактора издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, в Очаков корабли прибудут около 15:00.

«По данным источников Цензор.Нет, по состоянию на 9.00 отряд украинских кораблей «Гайдамака», «Сапфир», «Титан», буксирующих освобожденные из РФ катера «Бердянск», «Никополь», буксир «Яны Капу», вошел в территориальные воды Украины и прошел маяк острова Тендра. Отряд движется со скоростью 6 узлов. Российские боевые корабли, сопровождавшие наш отряд, отвернули на свои базы. Расчетное время прибытия украинских кораблей в порт Очаков - 15.00», – написал он на своей странице в Facebook.

Как известно, также Владимир Зеленский в Очакове посетит 73-й морской центр специальных операций.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей.

18 ноября Российская Федерация передала Украине захваченные ею украинские корабли.