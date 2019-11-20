Подполковник США заявил, что экс-секретарь СНБО предлагал ему возглавить Минобороны – Данилюк утверждает, что это была шутка

Александр Видман Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Как пишет «Европейская правда», об этом Виндман сказал во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела о импичменте.

Виндман сказал, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предложил ему должность министра обороны Украины.

Он добавил, что получив предложение, он доложили об этом своим руководителям и «соответствующим контрразведчикам», а затем «забыл об этом».

«Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения», - сказал Виндман, добавил, что «вся эта концепция была достаточно комичной».

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.

При этом, как пишет «УНИАН», Данилюк утверждает, что в шутку предлагал ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины. Данилюк подчеркнул, что никогда не имел полномочий делать подобные предложения.

Экс-секретарь СНБО Украины сказал, что помнит, как однажды говорил с Виндманом о должности министра обороны. Это произошло во время их разговора о том, как они жили недалеко друга от друга еще во времена СССР. И тогда Данилюк якобы в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

«Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка», - сказал Данилюк.

Данилюк сказал, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Владимира Зеленского.

Напомним, 27 сентября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке со своей должности.

Позже он заявил, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить «неправильное решение в процессе «Приватбанка».