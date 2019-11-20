Верховный суд признал законной высылку Саакашивли в Польшу

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.

«Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша», - говорится в сообщении.

Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.

«Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней», - добавили в пресс-службе.

Как известно, 12 февраля в Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу. Потом в Киеве у здания Администрации Президента произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.

Отметим, военная прокуратура открыла дело по факту похищения Саакашвили и выдворения его из Украины