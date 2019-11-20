«Доверие к ней падает из-за таких вещей», - министр инфраструктуры Криклий о переписке своего зама с пранкером

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падения доверия к своему заместителю Александре Клитиной из-за ее переписки с анонимным пранкером.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием правительства в среду.

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней, - сказал Криклий.

При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в МИУ «что-то мутят с тендерами на локомотивы» является неправдой.

- Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение, - сказал Криклий.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она «потянуть министерство», потому что «Владом не доволен Вова». Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он «приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака», который «еще китайский экспресс разворовывал при Яныке». Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от «Укрзализныци», так как «они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы».

Также в переписке Клитина сообщила, что связывает информатаку на нее с Вадатурским и Кравцовым, отметив, что на нее ранее уже были нападки и поступали угрозы в ее адрес. Вероятно, что речь идет о николаевском нардепе прошлого созыва от партии «Блок Петра Порошенко» Андрее Вадатурском и о главе правления «Укрзалізниці» Евгении Кравцове.