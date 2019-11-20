Исключенная из фракции «Слуга народа» нардеп Скороход заявила, что на выборах в Раду округа продавали по $300 тысяч

Народный депутат Анна Скороход заявила, что «слышала от многих коллег», как на выборах в Верховную Раду округа продавались по всей Украине по средней цене в 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает Обозреватель.

Подробности она разглашать не стала, так как не хочет выдать источник информации.

– Мы общаемся между собой. Многие говорили: «Ой, у нас тот округ сливали, и тот округ сливали, а мы знаем, что тот сливал и тот сливал». И никто ничего не хочет делать, потому что выборы прошли, — сообщила она.

Скороход считает, что именно из-за такой торговли в партию зашли случайные люди.

В то же время, она подчеркнула, что президент Зеленский о подобной коррупции в своей партии вряд ли знал.

Напомним, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

15 ноября из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.