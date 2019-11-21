«Уже пора менять и этих»: Президент Зеленский на встрече со школьниками пошутил о качестве работы Рады

Во вторник, 20 ноября, Владимир Зеленский заявил, что действующих нардепов «уже пора менять».

Об этом сообщается на странице в Facebook Офиса президента.

Общаясь с со школьниками, принимающими участие во Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной», глава государства отметил, что «страна должна быть такой, какой являетесь вы – свежая».

«Что-то новое, что-то очень интересное», — сказал он.

После этого Зеленский предложил собеседнице Даше «подтягивать таких, как она к Верховной Раде».

«Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – пошутил президент.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков напротив - не видит никаких предпосылок ни для досрочных выборов в Раду, ни для ротации правительства. Об это он рассказал в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, останется ли он в команде президента, если в следующем году пройдут досрочные выборы, Разумков ответил:

- Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе - я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда.

По словам спикера парламента, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года.

Отметим, с момента начала работы нового созыва Верховной Рады регулярно возникают скандалы, связанные с биографиями и поведением парламентариев. В том числе – от президентской партии «Слуга народа».

Напомним, ранее Зеленский записал новый видеоблог, в котором оценил работу «слуг народа» и призвал объединиться ради победы.