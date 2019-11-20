35 миллионов долларов помощи от США не дошли до Украины, - СМИ

Более чем 35 млн долларов из почти 400 млн долларов, которые выделили в США на военную помощь, не поступили в Украину,

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

"Cогласно документу, оборонное финансирования Украины остается на счетах в США. Не понятно, почему деньги не были переданы, члены Конгресса требуют ответа", - говорится в сообщении.

Прошлой осенью Конгресс принял решение о выделении 250 млн долларов и дополнительных 141 млн долларов для военной помощи Украине. Через 15 дней ожидания, установленных Конгрессом, задержка выделения средств со стороны администрации Трампа оставила законодателям меньше недели для определения назначения денег. Впоследствии Конгресс дал Пентагону дополнительный год для распределения средств.

В Пентагоне заявили, что расходы будут оплачены в течение нескольких недель. Но 35,2 млн долларов, выделенные на гранатометы, безопасные средства связи и военно-морские боевые корабли, до сих пор не покинули казначейство США.

Представитель Пентагона Карла Глисон подтвердила, что Украине еще нужно выделить 36 млн долларов. Воздерживаясь от комментариев, она отметила, что помощь будет оказана "в течение следующих нескольких недель".

Отметим, что давление президента США Дональда Трампа на Украину относительно выделения военной помощи и проведения расследования против его политчиеского конкурента послужили началом процедуры импичмента главы Белого дома.

Напомним, ряд американских СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Это стало основанием для того, что чтобы конгресс США начал процедуру импичмента Трампа. Позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

После Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

А 1 ноября Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимир Зеленский.