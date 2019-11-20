На Киевщине неизвестные забросали камнями скоростной поезд с пассажирами

Скоростной поезд №763 направлением «Киев-Одесса» неизвестные забросали камнями в Фастовском районе Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».
Так, в результате инцидента в четырех вагонах были разбиты шесть боковых стеклопакетов. Из пассажиров никто не пострадал.
Согласно информации, аналогичные инциденты произошло недавно со скоростными поездами харьковского, запорожского и криворожского направлений.
Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков превышает 350 тысяч гривен.
Напомним, ранее ультрас львовских «Карпат» устроили погром в поезде «Львов - Запорожье».