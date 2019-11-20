На Киевщине неизвестные забросали камнями скоростной поезд с пассажирами

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Скоростной поезд №763 направлением «Киев-Одесса» неизвестные забросали камнями в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

Так, в результате инцидента в четырех вагонах были разбиты шесть боковых стеклопакетов. Из пассажиров никто не пострадал.

Согласно информации, аналогичные инциденты произошло недавно со скоростными поездами харьковского, запорожского и криворожского направлений.

Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков превышает 350 тысяч гривен.

Напомним, ранее  ультрас львовских «Карпат» устроили погром в поезде «Львов - Запорожье».

Роман Свиридов

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