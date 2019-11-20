Нардеп от «Слуги народа» Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней

Народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге 20 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на вопрос, была ли проверка, отсидел ли Иванисов за изнасилование, Рябошапка ответил.

«Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент».

Ранее экс-нардеп бывший «радикал» Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал информацию, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Иванисов, в свою очередь, в своем Facebook назвал эту информацию «чернухой» и «заказухой» и обнародовал справку об отсутствии судимости.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время своего визита в Днепр, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что этому инциденту будет дана соответствующая оценка.

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия проккоментировал на ситуацию с нардепом Иванисовым и заявил, что ему нужно приостановить членство в партии на время проведения всесторонней проверки.

«Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга Народу и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено», - написал Арахамия на своей странице в Facebook.

41-летний Руслан Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу №153 на Ровенщине.