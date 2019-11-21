«Для борьбы с рейдерством»: В Кабмине намерены ввести электронные доверенности

В Кабинете министров Украины планируют запустить электронные доверенности для граждан, которые должны снизить уровень рейдерства.

Об этом сообщает министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Telegram .

Сообщается, что полсе запуска проекта, человек будет получать у нотариуса доверенность как на стандартном бумажном бланке, так и в pdf-файле с наложенной электронной подписью.

По словам Дубилета, файлы с электронными подписями более безопасные, поскольку часть случаев рейдерства случаются именно через поддельные бланки доверенностей. Он также заявил, что для внедрения этой технологии уже все готово.

«Для внедрения этого решения уже все есть. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся», - сообщил министр Кабмина.

По его словам, законопроект об электронных доверенностях планируют подать в ближайшие недели

«Я надеюсь, что мы сможем подать закон в Парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день», - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин сокращает штат районных администраций почти на 18,5 тысяч чиновников.