Президент Зеленский встретился с семьями погибших активистов Майдана: «Нам нужны реальные результаты расследования»

Президент Владимир Зеленский требует результата в расследовании преступлений против участников Майдана в 2014 году.

Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня Достоинства и Свободы в центре Киева, что следует из трансляции Офиса президента в Facebook.

- Дорогие украинцы, День Достоинства и Свободы - особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране, - сказал Зеленский.

По его словам, «достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК».

- Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - человеческую жизнь. В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - обязательно получить наказание, - заявил президент.

Перед речью Зеленский с женой поставил свечу к кресту в память погибших майдановцев. После речи он поговорил с присутствующими, среди которых и родственники погибших. Они рассказали ему о проблемах родственников погибших и напомнили о традиционной встреча 20 февраля.