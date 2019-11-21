В Николаевском горсовете проходит очередная сессия: Депутаты рассмотрят вопрос о перераспределении бюджета ОНЛАЙН

В четверг, 21 ноября, в Николаевском городском совете проходит заседание очередной 56-я сессии.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Ранее сообщалось, что на прошлом заседании депутаты выделили КП "Николаевоблтеплоэнерго" ₴19,8 миллионов на погашение долгов и ушли на перерыв.

Напомним, 3 октября, в ходе очередного заседания 56-й сессии мэр предложил исключить из повестки дня более 700 вопросов, но в заседании пропал кворум.

В зале ведется онлайн-трансляция:

12:12 Депутат Олег Солтыс поддержал инициативу депутатов об отчете Казаковой, отметив, что комиссия, которая предложила доработать земельные вопросы, решили "раздеребанить земли". Также депутат предложил назначить сессию горсовета на завтра, 21 ноября, чтоб выслушать отчет секретаря горсовета.

12:09 Депутат Сергей Исаков поинтересовался, будет ли сессия земельной, если из нее исключат все земельные вопросы. Сенкевич уточнил, является ли этот вопрос инициативой комиссии по вопросам гласности, в ходе которой депутаты предложили исключить все вопросы касающиеся земель из повестки дня и изучить их. Мэр подтвердил, что, в случае, если земельные вопросы исключат, сессию можно будет закрыть.

11:58 Депутат Игорь Концевой поддержал инициативу Репина об отчете Казаковой. Секретарь горсовета, в ответ на это, потребовала не давить на нее в вопросе подписания проектов решений по рекреационной зоне.

— Прекращайте давить на меня о подписании проектов решений по рекреационной зоне. Я не буду согласовывать проекты решения, - сказала Казакова.

11:56 Депутат Светлана Таранова попросила включить в повестку дня вопрос о формуле Штайнмайера. В юрдепартаменте заявили, что подготовили вопрос и вернули его обратно, однако Таранова заявила, что ничего не получила.

11:48 Депутат Сергей Карцев предложил включить в повестку дня вопрос о первом роддоме, в котором с октября нет лицензии.

Включить в повестку дня первоочередным вопросом рассмотрение ситуации по первому роддому, - сказал Карцев.

В то же время депутат Александр Репин предложил рассмотреть вопрос об отчете секретаря горсовета Татьяны Казаковой. Сама Казакова, в ответ на это, сообщила, что ее отчет, а также отчеты председателей комиссии, секретаря и мэра будут рассмотрены на следующем пленарном заседании, после закрытия 56-й сессии.

— Хочу вам напомнить следующее, мы приняли решение, что на следующей, неземельной сессии все обращения по секретарю будут рассмотрены. Ровно год тому назад вы и весь депутатский корпус поддержали отчеты начальников управлений, департаментов и председателей всех комиссий. Мое обращение поддержать сначала отчеты председателей комиссии точно также поступило на имя Александра Федоровича, оно будет рассмотрено на след сессии, - сказала Казакова.

Сенкевич, в свою очередь, сообщил, что не готов сказать, когда будут рассмотрены отчеты - на продолжении следующей сессии или на следующем пленарном заседании. Репин, тем не менее, предложил проголосовать на сессии о включении обращения об отчете на следующем заседания. Депутаты не поддержали его предложение.

11:42 Сессию открыл мэр Александр Сенкевич. На заседании зарегистрировалось 32 депутата.

10:50 За час до сессии депутаты провели комиссию по вопросам бюджета, где обсуждался вопрос о перераспределении около 20 миллионов гривен внутри распорядителей. Этот вопрос выносится на сессию. При этом, в повестке дня около 720 вопросов, большинство из которых - земельные.

Напомним, 3 октября, в ходе очередного заседания 56-й сессии мэр предложил исключить из повестки дня более 700 вопросов, но в заседании пропал кворум.