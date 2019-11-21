Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона на Львовщине

Глава АРМА Антон Янчук Кабинет министров Украины отстранил руководство Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) за срыв отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе. Также сообщает, что руководителей агентства отстранили от исполнения обязанностей.

Кабинет министров из-за ситуации в этих городах инициировал передачу ТЭЦ в управление компании группы НАК «Нафтогаз». Тендерный комитет АРМА в последствии избрал управителя для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Отметим, сегодня в Новояворовск уже начали подавать тепло, запуск в Новом Роздоле планируется завтра, 22 ноября.

Напомним, ранее Президент Зеленский во время визита в Смелу предложил мэру продать свой автомобиль для погашения долгов города за тепло.