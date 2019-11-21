Соратник Гриценко экс-нардеп Фирсов назначен временным главой Госэкоинспекции Украины

Нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие», - написал он.

Фирсов уточнил, что Госэкоинспекция - это орган, который занимается контролем за соблюдением экологического законодательства и следит за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

«Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука [премьер-министра] четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому», - добавил он.

По словам Фирсова, Госэкоинспекция является одним из самых коррумпированных органов, поэтому вопрос кадров - это его задача номер один.

Также Егор Фирсов добавил, что позже будет проведен конкурс на должности главы этой инспекции, и он будет принимать в нем участие.

На официальном сайте Кабинета министров Украины обнародовали указ, согласно с которым Фирсов назначен временным и.о. до того момента, пока глава не будет избран в установленном порядке.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы на начальника управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей среды Фирсова Егора Павловича», - говорится в документе.

Напомним, 14 августа Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее планировали создать Государственную природоохранную службу. Однако уже в октябре Кабинет министров отменил решение о ликвидации. В 2017 году Кабмин тоже собирался ликвидировать Госэкоинспекцию и создать вместо нее Государственную природоохранную службу.

Справка: Егор Фирсов - В 2014 году избран народным депутатом Украины по спискам Блока Петра Порошенко. 8 февраля 2016 года Егор Фирсов вышел из фракции БПП после скандала вокруг нардепа Игоря Кононенко - давнего друга Петра Порошенко. 25 марта 2016 года съезд БПП лишил Фирсова депутатского мандата.

Выдвинул свою кандидатуру на довыборах народного депутата 17 июля 2016 года в Чернигове. По итогам голосования занял пятое место с результатом 4,07% (1 980 голосов).

В мае 2018 года лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко и лидер партии «Альтернатива» Егор Фирсов объявили о слиянии своих политических сил. На парламентских выборах Фирсов шел 8 номером в списке партии Гриценко.