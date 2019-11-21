Нас не устраивает контракт на один год, — премьер Гончарук о предложении Газпрома

Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия.

Об этом на брифинге 20 ноября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя предложение «Газпрома» о продлении транзита с Украиной на год, сообщает УНИАН.

- Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы, - сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украина не устроит.

Премьер подчеркнул, что подобной отсрочкой Россия выигрывает время, чтобы закончить строительство обходных газопроводов.

- Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру и затем политически давить на европейские страны и Украины. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами по европейским правилам, - подчеркнул он.

По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию.

- Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам, - добавил он.

Напомним, 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.