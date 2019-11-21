В Украине несколько миллионов граждан работают неофициально, - Госстат

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, сообщает УНИАН.

- По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений, - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

- Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой, - добавил он.

Напомним, Кабинет министров решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.