Жертва изнасилования рассказала подробности преступления с участием нардепа Иванисова

Роман Иванисов Преступление народного депутата Романа Иванисова журналистам подтвердила сама жертва изнасилования.

Об этом говорится сюжете ТСН.

Как известно, ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram обнародовал информацию, что Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов, в свою очередь, в своем Facebook назвал эту информацию «чернухой» и «заказухой» и обнародовал справку об отсутствии судимости.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. А несколько позже в ГПУ опровергли, что у Иванисова может быть погашенная судимость.

Женщина по телефону рассказала журналистам, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

– Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года, - сказала она.

– Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была «синяя» - в синяках, это все было, - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели «замять».

– В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска [оказалось, что это был сын главы районной администрации - ТСН.ua], фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно «жертву насиловали в мэрской Волге». Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали, - рассказала женщина.

– Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила, - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: «Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю».

Судья-спикер Пологовского райсуда Запорожской области Инна Кацеренко также рассказала, что преступление квалифицировали как покушение на изнасилование в естественной форме и совершенное изнасилование в неестественной форме. Также журналисты показали часть материалов дела.

Сначала Иванисова, который на то время был восьмиклассником приговорили к трем годам лишения свободы, а потом адвокаты добились уменьшение срока до года. При этом он вышел еще раньше благодаря амнистии, подписанной 29 ноября 1996 года Президентом Леонидом Кучмой.

Напомним, как Президент Владимир Зеленский заявил, что проверит информацию о том, действительно ли народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Иванисов отбыл наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, и заставит его сложить мандат и уйти из партии, если это подтвердится.