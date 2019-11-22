Глава партии «Слуга народа» Корниенко опроверг слова исключенного нардепа Полякова о «продаже» округов на выборах в Раду

Ни о какой «продаже округов» представителями партии Слуга народа во время внеочередных парламентских выборов в июле речь не шла.

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ.

Корниенко отреагировал на обвинения со стороны депутата Антона Полякова, недавно исключенного из фракции СН. Поляков заявил, что якобы представители экс-нардепа Максима Микитася заплатили $1,5 млн за проигрыш Полякова на 206 округе, и якобы с этим связан депутат от СН Павел Халимон, бывший во время выборов руководителем штаба СН в Черниговской области.

- Нужно логику включить. Если бы речь шла о продаже округов, то ни Антон, ни другие люди не стали депутатами. Наша мощность составляла 80-90 депутатов-мажоритарщиков, а их стало 130. Так произошло не из-за продажи, - заявил Корниенко.

Напомним, ранее также исключенная из фракции «Слуга народа» нардеп Скороход заявила, что на выборах в Раду округа продавали по $300 тысяч.