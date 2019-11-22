Кабмин уволил руководителя Госэнергоэффективности, возглавлявшего агентство с 2014 года

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на Правительственном портале.

Так, согласно распоряжению правительства №1062 от 15 ноября Савчук был уволен с должности главы Госэнергоэффективности по согласию сторон.

«Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон (пункт 3 части первой статьи 83 закона Украины «О государственной службе»)», - говорится в распоряжении.

Кроме того, распоряжением №1053 Кабмин объявил конкурс на замещение этой должности. Правительство выберет нового руководителя Госэнергоэффективности на 5 лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Отметим, что Савчук возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению с 20 августа 2014 года.

Напомним, нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.