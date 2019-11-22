Адмирал Воронченко заявил, что вопрос переноса командования ВМС в Николаев остался «на бумаге» – Зеленский предложил ему создать здесь филиал

Игорь Воронченко Президент Украины Владимир Зеленский предложил адмиралу, командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко разместить в Николаеве филиал командования ВМС.

Об этом шла речь в среду, 20 ноября, в ходе визита Президента в Очаков, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, почему штаб ВМС нельзя переместить из Одессы в Николаев, Зеленский ответил, что может сказать, что все возможно, но не знает, насколько это целесообразно. В то же время, адмирал Воронченко заявил, что перенос штаба из Одессы в Николаев невозможен, поскольку в Одессе на сегодняшний день ремонтируют здание под командование. А вопрос о переезде штаба с 2014 года так и остался «на бумаге».

— Мне очень нравится Николаев. Там есть командование морской пехоты, морская авиация. Но сейчас штаб должен быть в Одессе, потому что там основная база находится и у нас уже идет реконструкция нового здания. Поэтому мы должны остаться там. Те вопросы, которые поднимались в 2014 году по поводу передислокации, они остались на бумаге. Я больше ничего не могу вам сказать, - сказал Воронченко.

В то же время, Зеленский обратился в Воронченко с предложением создать в Николаеве филиал Военно-морских сил.

— Господин адмирал, а вы должны сказать, что вы согласны, что тут тоже должно быть ваше представительство большое, что вы должны тут открыть большой филиал и тоже приезжать. Тем более, что вы пообещали, что будем сейчас строить корветы, - сказал Зеленский.

Также Воронченко отметил, что сегодня существует проект по строительству в Николаеве комплексной мастерской по ремонту катеров до 400 тонн. Президент, в ответ на это, уточнил, когда именно комплекс будет построен, отметив, что словам о проекте уже никто не верит. Адмирал сообщил, что это будет понятно в зависимости от финансового ресурса.

На уточняющий вопрос о том, почему бы не сделать Николаев, где Воронченко обещал ремонтировать корабли, не только городом корабелов, но и городом ВМС, с расположением штаба в адмиралтействе, Воронченко не ответил, просто перечислив суда, которые будут ремонтировать на Николаевском судостроительном заводе (бывший завод имени 61-го коммунара - ПН).

— Сейчас находится в ремонте один катер и один корабль. То есть, завод 61-го коммунара сейчас загружен. Точно так же два катера пойдут туда ремонтироваться.

Президент Зеленский, в свою очередь, отметил, что Воронченко сейчас не может ответить по существу, добавив, что «адмирал услышал».

— Адмирал вас услышал, сделает все, что возможно, - сказал Владимир Зеленский.

Как известно, в 2017 году долги по зарплатам на Николаевском судостроительном заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивали акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам. 26 декабря 2017 года рабочие НСЗ также блокировали проезд возле Варваровского моста. При том, что незадолго до этого Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам НСЗ. А премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от руководства «Укроборонпрома» отчитаться за выполнение этого поручения 27 декабря.

В то же время экс-губернатор Николаевщины Алексей Савченко во времена своего руководства заявил, что согласен переехать со всеми сотрудниками облгосадминистрации в пустующее здание адмиралтейства, платить за аренду, из которой могут быть частично погашены долги по зарплатам работникам завода.

В 2019 году, по поручению президента Украины Владимира Зеленского перед работниками завода погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен. Гендиректор Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) Валерий Калашников заявил, что не ожидал такого быстрого разрешения вопроса. Позже стало известно, что 85 миллионов гривен - это долг, который завод будет обязан выплатить с оплаты заказов на ремонт кораблей.