«Кто вам сказал, что я не отдал приказ стрелять?» - командующий ВМС о захвате Россией кораблей в Керченском проливе

Командир Военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко не стал отвечать на вопрос о том, отдавал ли приказ украинским кораблям открывать огонь по российским во время захвата в Керченском проливе.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, был ли приказ, Воронченко заявил, что не может разглашать тайну следствия.

— Кто вам сказал, что я не отдавал приказ? Открыто уголовное производство, дело ведет ГБР и там все материалы есть. Я вам сейчас ничего не скажу, - сказал Игорь Воронченко.

При этом адмирал дал понять, что открывать огонь было бы бесполезно из-за количества российских кораблей.

— Ну если одиннадцать кораблей было против? Мы никого не провоцировали, мы мирно шли. (…) Это все определится следствием. Пока проводится следствие, я вам ничего не буду говорить, - добавил Игорь Воронченко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем.

В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей. Тем временем, из Керченского порта им навстречу выдвинулись захваченные украинские корабли – два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в сопровождении ФСБ РФ.

20 ноября корабли прибыли в военный порт в Очаков, где их встретил Владимир Зеленский, командование ВМС, местная власть и нардепы.