Премьер-министр Гончарук утверждает, что в Украине нет коррупции на высшем уровне

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине нет коррупции на высшем уровне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гончарук сделал такое заявление по итогам участия в Инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.

«Что я точно могу сказать – сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств», - заявил премьер-министр.

Он заявил, что до конца года правительство направит на малую приватизацию 500 госпредприятий, а со следующего года начнут большую приватизацию.

Также он упомянул о концессии николаевского порта «Ольвия» и заявил, что власти Украины «серьезно настроены на государственно-частное партнерство» и еще 10 государственных активов готовятся отдать в концессию.

Напомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали директора Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Она вымогала 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».