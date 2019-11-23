Новой программы нет, но дискуссии обещают продолжить: Миссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда в Украине заявила о заметном дальнейшем продвижении в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Об этом говорится в заявлении представительства фонда в Украине, сообщает «Экономическая правда».

Так, миссия фонда во главе с Роном Ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

«Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики. Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ», - указано в сообщении.

В частности, среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

«Дискуссии продолжатся на следующей неделе», - отметили в представительстве МВФ.

Ранее сообщалось, что МВФ ждет от украинской власти ускорения реализации реформ.