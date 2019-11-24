«В Украине есть политики, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война», – советник Зеленского заявил об информатаках в свой адрес

Андрей Ермак (справа на фото) Помощник президента по вопросам внешней политики Андрей Ермак заявил, что против него скоро возрастет число информационных атак, потому что в Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В качестве примера он привел сюжет телеканала «Прямой», который связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней – как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится. Почему? Потому что в составе команды президента Зеленского я сегодня прилагаю много усилий для того, чтобы война была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины – восстановлены», – написал Ермак.

В сюжете телеканала у Ермака интересовались, связан ли он с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом (считается близким к Путину) через компанию «Интерпромфинанс-безопасность», которая имеет общий бизнес с компанией «Сарыч».

«ООО «Интерпромфинанс-безопасность» было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально с 2011 года. То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО «Сарыч», а утверждение, что «в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом», является манипулятивным и не соответствующим действительности. Собственно, именно так я прокомментировал журналистских запрос, однако почему-то в эфире его порезали, и подали только часть», – написал помощник президента.

Также он прокомментировал свой разговор с американским дипломатом поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

«Относительно моего разговора с Уильямом Тейлором. Во-первых, вот ссылка на заявление господина Тейлора, которая была сделана им после того, как Украинский медиа начали распространяться новости, которые не соответствуют действительности. Во-вторых, мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов Прямого канала о том, что он «остался невредим» является неправдой», – написал Ермак.

Напомним, ранее журналист Евгений Киселев рассказал о цензуре на канале «Прямой» и как там заставляли агитировать за Петра Порошенко.