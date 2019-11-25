Телеканал Порошенко спровоцировал антисемитский скандал, выпустив шуточный ролик о Коломойском и Холокосте

На «5 канале», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, в эфире программы «Группа Дродленного ДНА #334» выпустили мультипликационный видеоролик, который «содержит признаки антисемитизма».

Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин на своей официальном сайте.

«Ваад Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с показом 19 ноября 2019 года в эфире программы «Группа Продленного ДНА #334» на «5 канале» украинского телевидения мультипликационного видеоролика, представляющего собой некорректную сатиру в отношении персонажа, в котором легко угадывается бизнесмен Игорь Коломойский. Ролик содержит явные признаки использования антисемитского языка вражды. При упоминании авиакомпании, которая ассоциируется с Игорем Коломойским, действующие лица ролика поют: «...Потом начался конкуренции рост - азохенвей! Кому лоукост, а ему Холокост!», - говорится в сообщении.

В Ваад убеждены, что авторы ролика прибегли к приему создания однозначно негативных ассоциаций в отношении персонажа и еврейского народа.

«Ваад Украины подчеркивает недопустимость использования элементов антисемитизма и ксенофобии в целом в политической полемике, в том числе в сатирическом жанре. Упоминание о масштабной трагедии в комическом контексте также неприемлемо. Шутить о Холокосте так же недопустимо, как и шутить о Голодоморе. Особенно уместно напомнить об этом сегодня, в День памяти жертв Голодомора», - говорится в сообщении.

Позже 5-й канал разместил на своей странице в Facebook извинение.

«В ответ на заявление Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД) «5 канал» приносит свои извинения. Мы не имели никакого намерения оскорбить еврейский народ. Сожалеем, и примем все меры, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Употребление слова «Холокост» является, очевидно, недопустимым в юмористическом контексте в сатирических программах. Особенно обидно, что ошибку мы допустили в канун годовщины Голодомора. Судьба украинского народа так же, как и еврейского очень сложная и многострадальная. Тяжелые мы переживали вместе. И мы должны быть очень чувствительными к вопросам исторической памяти наших народов и мучительных ран прошлого. Считаем антисемитизм, как и любую форму человеконенавистничества, недопустимой», - говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что согласно открытым источникам «5 канал» принадлежит экс-президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко.

Напомним, во время эфира «Прямого» устроили перформанс и в студию ворвались люди в масках и с оружием.