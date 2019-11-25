«То ли Кафка, то ли Жванецкий», - министр Дубилет рассказал о нелепом документообороте в Кабмине

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о нелепом документообороте в ведостве, связанном с подачей деклараций.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я нашел в Кабмине странное явление. Смешное и грустное одновременно. То ли Кафка, то ли Жванецкий. В 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить. И вот, в 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации Назка в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую», - написал Дубилет.

«И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить», - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о переходе с 1 октября на обмен документами в электронной форме.